Rottamazione ter e novità nel decreto-legge “Rilancio” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 numero 128, con una maggiore flessibilità delle rate in scadenza nel 2020. In particolare, i contribuenti che sono in regola con il Fisco per i pagamenti del 2019, potranno pagare le rate scadute e scadenti nel 2020 in un’unica soluzione il 10 dicembre 2020, pena la decadenza del beneficio. Non sono validi i cinque giorni di tolleranza, la scadenza perentoria è il 10 dicembre.

Rottamazione ter: la rata di luglio bisogna pagarla alla scadenza?

Un amico ieri mi ha chiamato e mi dice: “Ciao Angelina, ma la rata della rottamazione ter di luglio la devo pagare? Mi hanno detto che la proroga vale fino al pagamento di maggio“.

Il decreto chiarisce che possono essere pagate entro il 10 dicembre 2020 tutte le rate scadute e in scadenza della Rottamazione ter e del saldo e stralcio, per i contribuenti che erano in regola con i pagamenti nel 2019. Questo significa che chi non è riuscito a pagare la rata del 28 febbraio 2020, può farlo entro il 10 dicembre senza perdere il beneficio e lo stesso vale anche per le altre rate: maggio, luglio e novembre. Il giorno 10 dicembre sono raggruppate sei scadenze, senza tolleranza dei cinque giorni.

Anche la definizione di pvc subisce una proroga al 16 settembre per le rate in scadenza dal 09 maggio al 31 maggio 2020. Questo prolungamento vale anche per gli atti di accertamento, chiusura liti pendenti delle associazioni dilettantistiche e sportive.

Sei scadenze in un’unica giornata

Ecco un prospetto che aiuterà tutti i contribuenti a gestire le scadenze:

