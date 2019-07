Ancora pochi giorni per aderire alla Rottamazione – ter e saldo e stralcio, la scadenza è al 31 luglio 2019. Anche per chi ha presentato domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019 avrà tempo fino al 31 luglio 2019 per versare l’unica rata o effettuare il primo versamento previsto dal piano di rateazione con una tolleranza di 5 giorni. Scaduto questo termine non sarà più possibile fruire dei benefici della definizione agevolata.

Per chi non ha presentato domanda di rottamazione entro il termine del 30 aprile 2019, potrà fare domanda entro il 31 luglio 2019 per effetto della proroga contenuta nel decreto Crescita (L. 58/2019) con il modulo “Da-2018- R”.

Per sapere come inoltrare domanda e quali debiti è possibile inserire nella domanda, abbiamo redatto una guida completa, consultabile qui:

Rottamazione Ter e saldo e stralcio delle cartelle 2019: c’è tempo fino al 31 luglio. Ecco le novità