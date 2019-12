S.O.S. regali di Natale, cosa regalare alla propria migliore amica?

Siamo nel pieno delle feste natalizie e sono questi gli ultimi giorni a cui potersi dedicare per fare gli ultimi regali di Natale oppure per iniziarli. Sì, perché con i molti impegni lavorativi e familiari il tempo si riduce al minimo e la maggior parte di noi italiani compra i regali prima della viglia di Natale, ma anche alla vigilia stessa! Un ritmo frenetico quello a cui siamo sottoposti, poco tempo libero e tante idee per la testa. Un’altra persona importante a cui fare il regalo, che rientra nella nostra lista, è la migliore amica. Cosa regalarle? E’ questo il vero dilemma! Per aiuto, possiamo prendere spunto dalla sua personalità ed evitare quindi i soliti regali di Natale brutti e noiosi. Oppure, possiamo fare qualcosa che piace a noi ma sempre in base ai suoi gusti, un perfetto compromesso. Vediamo di seguito alcuni spunti da prendere per comprare il regalo di Natale alla nostra amica di sempre.

Cosa regalo alla mia migliore amica a Natale?

Un buon inizio sarebbe l’abbigliamento: chi potrebbe rifiutare e non apprezzare una maglia, un maglioncino, un pantalone alla moda?

Molto di aiuto è il negozio preferito della vostra amica, recatevi li e pensate a qualche cosa di suo gusto, a cosa potrebbe starle bene e cosa no.

Certo, il gioco diventa facile se sapete cosa la vostra amica desiderasse comprare, e magari vi fate aiutare dalla sua famiglia.

Se non si vuol commettere alcun errore, l’ideale è il buono da spendere in quel negozio, così da evitare brutte sorprese.

Un’altra idea regalo è il fattore bellezza: creme, trucchi, rossetti, cipria, shampoo biologico, bigiotteria.

Insomma, la fortuna di noi donne è che ci si può regalare di tutto: c’è più vasta scelta.

Molto gradite potrebbero essere quei set già confezionati contenenti crema corpo, burro cacao, shampoo e bagnoschiuma.

Ma anche delle trousse di trucco, dei bracciali, collane, orecchini, anelli. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se poi la vostra migliore amica è una patita dello sport, Natale è una grande occasione per regalarle quello di cui ha più bisogno.

Una tuta, delle scarpe da ginnastica, una felpa sportiva, dei guanti da sport, anche delle lezioni pagate in palestra.

Ottima alternativa è quella di regalare un libro o un dvd di un film molto caro alla vostra amica, ma anche semplicemente regalarle due biglietti per il cinema o un concerto.

Immancabile è il profumo: certo, per alcuni è un qualcosa di personale, ma se conoscete così bene l’amica del vostro cuore non potrete sbagliare.

Regali di Natale, cosa regalare alla propria mamma?

