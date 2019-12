S.O.S. regali di Natale: regalare bellezza a prezzi bassi

Manca davvero pochissimo a Natale, e secondo quanto riportano le statistiche degli ultimi anni sempre più regali vengono comprati qualche giorno prima alla Vigilia oppure nel giorno della Vigilia di Natale stesso. Pensiamo alle nostre amiche donne, alle nostre madri, alle nostre sorelle, zie e cugine: cosa possiamo regalare loro? Se siete ancora indecisi o indecise sul cosa regalare e magari siete proprio agli sgoccioli e questi sono gli unici regali che vi mancano, perché non pensare al beauty? Vi indichiamo noi qualcosa da acquistare senza nemmeno spendere tanto.

Regali di Natale per le donne, regali di bellezza a poco prezzo

Iniziamo con le labbra: tantissime donne adorarono i rossetti oppure i lucidalabbra.

Ce ne sono di diversi tipi, da quello matto a quello opaco oppure lucido, e tutte le donne ne vogliono provare almeno uno per tipologia.

C’è un regalo che racchiude tutti e tre e non costa nemmeno tanto. Stiamo parlando dell cofanetto dedicato proprio alle labbra della Pupa chiamato Whale.

Già il nome fa capire che si tratta di un cofanetto rosso a forma di balena dove al suo interno ci sono tre rossetti luminosi, due rossetti matto ed infine un lucidalabbra che rendere più voluminose le nostre labbra.

Il prezzo è davvero basso considerando il marchio della Pupa, ed è pari a 13,50 euro.

Passiamo invece agli occhi. Molte donne lasciano nude le labbra con un colore e si concetrano tantissimo sullo sguardo, sugli occhi.

Certo, l’effetto naturale oppure star viene meglio se ci si trucca con degli ombretti di buona qualità-

In tal caso vi segnaliamo la palette fatta da Essence che è composta da ben 12 colori di consistenza cremosa.

E ce ne sono di tutti i gusti! Da un colore più tenue a quello più scintillante, e quello metallizzato.

Anche qui il prezzo è molto basso: si parla di 8,99 euro.

Altra idea fantastica da regalare per Natale è un set di pennelli. Di recente, non basta più il semplice pennellino che esce dalle trousse per truccarsi, ma sempre più donne si ispirano ai make up artist delle star.

Perché, quindi, non prendere un set di pennelli sempre fatti da Essence?

Ce ne sono di tutti i tipi, e sono ottimi sia per chi è alle prime armi e sia per chi effettivamente fa questo di mestiere.

La cosa bella è che i pennelli sono fatti non di setole animali, ma artificiali e quindi sono vegani.

E’ un set che si può portare facilmente dietro, anche in un viaggio e costa solo 10,95 euro.

Infine, c’è sempre qualcuno che non rinuncia al benessere della propria pelle e regalare creme specifiche a Natale è davvero una cosa buona.

Bottega Verde ha realizzato un set di creme ad edizione limitata dove al suo interno ci sono una crema mani fatta con della cannella e del vischio, di buon odore e capace di rendere le nostre mani morbide, oltre che a proteggerle dal freddo.

Ed infine un burrocacao dal buon odore e che ci protegge dal freddo che si può usare anche prima di mettere il rossetto.

Il set costa solo 10 euro.

