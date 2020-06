Sainz ha tutto ciò di cui ha bisogno per essere competitivo in Ferrari secondo Seidl

Il team principal della McLaren Andreas Seidl non ha dubbi che Carlos Sainz farà soffrire Charles Leclerc con le sue prestazioni quando si unirà alla Ferrari la prossima stagione. Ferrari ha causato una sorpresa a metà maggio, quando ha annunciato che Sainz avrebbe sostituito il partente Sebastian Vettel alla fine di quest’anno, con la McLaren che ha reagito rapidamente per coprire la partenza dello spagnolo puntando su Daniel Ricciardo della Renault. Dopo aver lavorato a fianco di Sainz la scorsa stagione e aver visto lo sviluppo del venticinquenne, Seidl è convinto che la Ferrari abbia acquisito un pilota in prima linea di altissimo livello.

Andreas Seidl non ha dubbi che Carlos Sainz farà soffrire Charles Leclerc con le sue prestazioni quando si unirà alla Ferrari nel 2021

“Abbiamo sempre avuto una comunicazione aperta e trasparente con Carlos”, ha detto Seidl durante una conference call su Zoom. “Abbiamo saputo da Carlos molto presto che voleva esplorare altre opportunità, e quindi gli abbiamo anche permesso di esplorare quell’opportunità, e anche di avere chiarezza dalla nostra parte mentre lavoravamo sul nostro futuro con la formazione dei piloti. Penso a tutto ciò che Carlos ha mostrato l’anno scorso, oltre all’esperienza che ha avuto in altri team in precedenza, penso che abbia tutto per diventare un ottimo pilota, e penso che abbia tutto ciò di cui ha bisogno per essere competitivo in Ferrari.”

In termini di come lavoreremo insieme a lui, a dire il vero, non vedo molti cambiamenti. Alla fine, il modo migliore, al fine di ottenere risultati, è avere un rapporto di lavoro aperto e trasparente. Carlos è bravissimo anche per quanto concerne l’aiuto che ci da per sviluppare la nostra macchina, quindi non prevediamo di cambiare nulla da questo punto di vista.”

Ti potrebbe interessare: Formula 1: Sainz sarà in vantaggio su Leclerc in gara secondo il suo ex capo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube