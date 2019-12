Saldi 2020: ecco il calendario regione per regione

Comprato giusto il necessario e completati i regali di Natale, ora tutti aspettano i saldi, e come ogni anno non tutte le regioni li faranno nelle stesse date anche se quest’anno per quanto riguarda l’apertura c’è più omogeneità, infatti saranno solo due i giorni in tutta Italia le date di apertura, 4 e 5 gennaio 2020, aspettando l’arrivo della Befana.

Ecco il calendario dei saldi per quanto riguarda il 2020

Per la chiusura dei saldi invece ci saranno delle oscillazioni di date che andranno da metà del mese di Febbraio e il 31 Marzo. I saldi, avranno delle regole ben precise in tutta Italia, una tra le quali dove i negozianti avranno l’obbligo di indicare come prima cosa il prezzo del prodotto in origine che è in promozione di fianco alla percentuale applicata dello sconto e al prezzo finale che è stato scontato.

Altra regola è che gli sconti si possono applicare solo sui prodotti prettamente stagionali e ritenuti alla moda, in effetti i prodotti che rischiano di subire una svalutazione in caso non vengono venduti durante la stagione in corso.

Da tenere presente che quando entrate nei negozi che hanno la merce in saldo, devono avere un’esposizione distaccata dalle merce che non si trova in saldo, in modo da non creare confusione ai clienti.

Ora andiamo a vedere il calendario dei saldi regione per regione:

Abruzzo: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 5 marzo 2020

Basilicata: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno l'1 marzo 2020

Calabria: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 3 marzo 2020

Campania: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 3 marzo 2020

Emilia Romagna: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 31 marzo

Lazio: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 15 febbraio 2020

Lombardia: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 5 marzo 2020

Marche: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno l'1 marzo 2020

Molise: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 4 marzo 2020

Piemonte: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 18 marzo 2020

Puglia: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 28 febbraio 2020

Sardegna: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 4 marzo 2020

Sicilia: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 15 marzo 2020

Toscana: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 15 marzo 2020

Trentino Alto Adige: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 15 febbraio

Umbria: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 4 marzo 2020

Veneto: i saldi partiranno il 4 gennaio 2020 e finiranno il 28 febbraio 2020

Valle d'Aosta: i saldi partiranno il 5 gennaio 2020 e finiranno il 31 marzo 2020

