Saldi invernali 2020: Euronics ha aperto alle offerte

La nota catena Euronics ha aperto ai saldi invernali 2020 in apertura di gennaio con un volantino sostanzioso. Dovrebbe dare spazio a sconti e offerte fino al 16 gennaio. Saranno però relegati al gruppo Tufano. Vediamo nel dettaglio i saldi invernali di Euronics.

Euronics: saldi invernali 2020

Il primo volantino del 2020 per Euronics è all’insegna dei saldi invernali e sarà attivo fino al 16 gennaio. Potrete sfogliarlo negli store fisici o trovarlo online sul sito della nota catena di elettronica ed elettrodomestici. Il volantino sarà però aderente solo al gruppo Tufano collegato ad Euronics, quindi non in tutti gli store del territorio nazionale. Possibilità anche di rateizzazione con agevolazioni e pagamenti validi fino a Pasqua 2020. Ma quali sono le offerte vantaggiose per questi saldi invernali Tufano – Euronics?

Tra gli smartphone in promozione troviamo diverse opzioni, partendo dai modelli della fascia medio-bassa del mercato come Huawei P Smart 2019 a 159 euro, ma anche il Motorola One Macro a 189 euro, o il vantaggioso Samsung Galaxy A10 a 139 euro, oltre ad altri due smartphone della Samsung, ovvero Galaxy A20e a 159 euro e Galaxy A30S a 219 euro. Per chiudere addirittura con iPhone Xs in vendita al prezzo più basso che potrete trovare in un negozio fisico con un prezzo di soli 699 euro.

Offerte interessanti anche nel campo degli smartwatch, dove troviamo tra gli altri Huawei Watch GT2 a soli 199 euro, disponibile pure in versione con cinturino in fluoro (Watch GT 2 da 46mm Elite) a 279 euro. Per tutte le offerte, relative anche a smart Tv ed altro sarà bene affrettarsi a sfogliare il volantino entro i prossimi giorni.

