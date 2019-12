Saldi invernali 2020: il calendario di ogni regione

Passato il Black Friday che ha sbancato in Italia alla fine dello scorso novembre, si torna a pensare a sconti ed offerte, non soltanto in vista dei regali di Natale, ma anche e soprattutto in vista dei saldi della stagione invernale 2020. Andiamo, dunque a scoprire, regione per regione il calendario dei saldi.

Saldi invernali 2020: il calendario

Si partirà dal 5 gennaio 2020, praticamente alla vigilia dell’ epifania, con l’avvio dei saldi invernali che interesseranno tutta Italia, in ogni settore, in particolare abbigliamenti e accessori per la casa, ma anche il settore della tecnologia e il commercio degli e-shop, come Amazon e Zalando, ad esempio, saranno interessati a proporre saldi e sconti. La data di fine però propone differenze da regione a regione. La Campania batte tutti fino al 2 aprile. Friuli, Veneto e Valle D’Aosta saranno le altre regioni con la durata di saldi maggiore, fino al 31 marzo. Ma, andiamo a scoprire, come sarà sparso, da regione a regione il calendario dei saldi invernali 2020.

Trentino Alto Adige: 5 gennaio – 16 gennaio 2020

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio 2020

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio 2020

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio 2020

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio 2020

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio 2020

Basilicata: 5 gennaio – 1 marzo 2020

Marche: 5 gennaio – 1 marzo 2020

Umbria: 5 gennaio – 4 marzo 2020

Molise: 5 gennaio – 4 marzo 2020

Sardegna: 5 gennaio – 4 marzo 2020

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo 2020

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo 2020

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo 2020

Sicilia: 5 gennaio 2020 al 15 marzo 2020

Toscana: 5 gennaio al 15 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio al 31 marzo 2020

Veneto: 5 gennaio al 31 marzo 2020

Valle d’Aosta: 5 gennaio 2020 al 31 marzo 2020

Campania: 5 gennaio al 2 aprile 2020

Dunque, questo, il calendario dei saldi 2020 regione per regione, ora non resta che attendere l’anno nuovo e darsi allo shopping.

