saldi invernali 2020: Lombardia al via

Anche in Lombardia e nel cuore della movida milanese si parte con la caccia allo shopping conveniente, dal 4 gennaio con i saldi invernali 2020. Secondo Federmoda si stimano circa 430 milioni di Euro nel giro dello shopping all’ombra della madunnina. Scopriamo nel dettaglio cosa si preannuncia in Lombardia.

Lombardia: saldi invernali 2020 al via il 4 gennaio

Da oggi, sabato 4 gennaio partono i saldi invernali in diverse regioni d Italia, ma non in tutte. La lombardia è una delle regioni che da la partenza allo shopping conveniente, con il suo epicentro nel capoluogo milanese, ovviamente. Dal cuore della moda milanese, col suo quadrilatero, fino alle vie di corso Buenos Aires, non soltanto negozi di abbigliamento, ma anche elettronica e dispositivi tecnologici, sebbene il black friday ed il Natale potrebbero aver già prosciugato risorse e idee di offerte.

Secondo le previsioni, ci sarà una spesa di circa 430 milioni di euro, molto probabilmente con un interesse particolare in abbigliamento e accessori, tecnologici e non solo. Dovrebbe essere una linea di spesa al passo con i saldi invernali 2019, quella prevista per i saldi invernali 2020, con una spesa di circa 362 euro per famiglia, quindi un pro capite di 166 euro. I saldi invernali 2020 che a Milano toccheranno il cuore dello shopping lombardo termineranno il 3 marzo 2020 nella regione Lombardia. Ulteriori news su capi e prodotti in saldo e catene più convenienti sono attese al vaglio nel corso delle prossime settimane.

