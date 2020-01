Saldi invernali 2020: Toscana al via

Anche in Toscana si è dato il via ai saldi invernali 2020, a partire dal sabato 4 gennaio, terminando poi in data 3 marzo. Previsioni positive sul versante delle spese.

Saldi invernali: in Toscana 368 euro di speda a famiglia

Si prevede una media di spesa di 368 Euro per famiglia in Toscana, in occasione di questi saldi invernali 2020, partiti, come in molte altre regioni, da questo scorso sabato, 4 gennaio. Si prospetta una spesa totale di 365 milioni di Euro, in quella che sarà una delle regioni più attive, probabilmente, in questa sessione di saldi invernali. Secondo le stime i Saldi invernali 2020 in Toscana vedranno circa 368 euro di spesa a famiglia. La maggior parte delle offerte di fine stagione saranno relegate ai capi spalla, giubbotti e sneakers secondo la Confcommercio Toscana. Le clienti più assidue dovrebbero confermarsi le donne over 30 e quelle a ridosso dei 55 anni.

Firenza dovrà misurarsi come capoluogo di regione con le spese più possenti, in cui si prevedono maggiormente acquisti in merito a Calzature da donna e piumini e giacconi in lana, ma anche per calzature da uomo e maglieria e pantaloni, dato che si sa, la cosa più importante in inverno è coprirsi, magari fiutando la convenienza. Non sono previsti grandi acquisti sul versante tecnologico, invece, un reparto, quello degli smartphone, degli accessori wi-fi e dell’ alta tecnologia andato molto più “a ruba” nelle offerte del periodo natalizio, Dunque, fino al tre marzo 2020 non resterà che darsi da fare per fiutare buone occasioni per i saldi invernali 2020, in Toscana, come in tutte le regioni di Italia, dove il limite sarà fissato in date differenti.

