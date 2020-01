Saldi invernali: gli acquisti online più ricercati

E’ periodo di saldi invernali quello che ha preso piede dal 4 gennaio in diverse regioni del paese, sebbene alcune regioni si sono accodate, come da calendario, con qualche giorno di ritardo. Ma quali sono i marchi commerciali più ricercati per gli acquisti online in merito a questo periodo di saldi? Scopriamo insieme.

Saldi invernali: online sbancano Zalando e Zara

Nel periodo di saldi invernali, molto del mercato e delle offerte, si smuove online. Nei motori di ricerca, il più cliccato sicuramente è quello di Google. Tra i marchi di grosse aziende per lo shopping, il sito di maggiore ricerca è il sempreverde Zalando, vero e proprio totem delle spese, soprattutto al femminile, ma Zara gli cammina di pari passo. Non è cambiata la statistica, rispetto al 2019, anche per quesi saldi invernali 2020, le parole chiave più digitate sui motori di ricerca italiani si confermano, quindi, “Zalando saldi”, “Zara saldi” e “Decathlon saldi”, con Zalando e Zara primi a pari merito grazie a una previsione di circa 66.000 digitazioni in un mese. In terza posizione si piazza Decathlon, che è ricercato intorno alle 55.200 volte.

Per questo periodo di saldi invernali, risultano ricercatissimi online anche marchi come Pandora, Thun e, ovviamente il colosso dell’ e-commerce Amazon. Ovviamente, i saldi invernali online si muovono anche sul versante dell’ Ikea, della Apple e più genericamente in merito ad articoli specifici, ricercati appositamente per categorie, come smartphone, tablet e pc, più che con veri e propri marchi. Insomma, il periodo di saldi invernali online è ancora nel suo vivo, restando tale per almeno un altro mese.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube