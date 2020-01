Saldi invernali: il volantino Trony lancia le offerte

E’ tempo di saldi invernali, ormai, partiti dal 3 gennaio in diverse regioni e via via, nel corso del mese, nelle restanti, fino al mese di marzo. Anche le catene cercano di adeguarsi al periodo di sconto, in particolare i negozi e le catene di abbigliamento, ma anche l’elettronica lancia le sue offerte, tra cui Trony.

Trony, volantino dei saldi invernali 2020

Trony lancia i suoi saldi invernali, nel volantino valido in particolare per Lombardia, Piemonte e Toscana. E’ tempo, dunque. di spendere e spandere, semmai non lo aveste già fatto nel periodo del Black Friday e nell’ occasione dei doni natalizi. Andiamo a scoprire come si adegua ai saldi invernali il nuovo volantino Trony di gennaio.

Volantino Trony, principali offerte

A fare da principale spicco tra le offerte del volantino sicuramente è l’accoppiata Galaxy Note 10 e Galaxy S10 a prezzi vantaggiosissimi. Grazie ad un cashback offerto da Samsung, potrete acquistarli con una spesa rispettivamente di 979 e 749 euro; Sarà importante però registrarsi sul sito Samsung Members, così acquisendo il diritto a ricevere un rimborso di 200 e 150 euro sul proprio conto corrente, così si andrà a pagare solamente 779 e 599 euro. Altre offerte e altri sconti del volantino Trony riguardano ancora smartphone a prezzi vantaggiosi. Tra cui troverete il Huawei P30 Pro a soli 699 euro, oppure lo smartphone Xiaomi Note 8T ed anche il nuovo Oppo Reno 2Z in vendita, ciascuno a soli 299 euro.

Per ulteriori informazioni ed altri prodotti in offerta sul volantino trony in occasione del periodo dei saldi invernali 2020 è consigliabile visitare il sito apposito.

