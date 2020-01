Saldi invernali: luoghi consigliati in Piemonte

I saldi invernali hanno preso piede in tutta Italia, con partenze leggermente sfalsate da regione a regione, sebbene in buona parte siano iniziati al 4 gennaio. Non finiranno allo stesso giorno in ogni regione, ma in Piemonte il 29 febbraio sarà l’ultima data.

Saldi invernali: Torino in vetta in Piemonte

In Piemonte il periodo degli sconti è partito lo scorso 5 gennaio, la sua fine arriverà il 29 febbraio, circa 50 giorni dopo il suo avvio. In pratica, un buon periodo di tempo sufficiente per usufruire dei saldi, che nella parte finale potranno giungere anche a percentuali elevate tipo oltre il 50%. Torino, quale capoluogo piemontese, sarà certamente la città più battuta dallo shopping e dalle offerte commerciali. Molti i brand popolari che per le vie di Torino offriranno saldi invernali interessanti, come i negozi Zara, Mango, Guess o anche Michael Kors e tanti altri ancora. E non bisogna tralasciare le grandi catene di tecnologia, sempre sul pezzo con le vantaggiosi sconti su computer e smartphone.

Ma quali sono i luoghi caldi dello shopping?

Non soltanto a Torino, ma anche nelle vicine Cuneo, Alessandria, Novara, potrete trovare i luoghi caldi dello shopping per i saldi invernali 2020. I migliori Outlet del Piemonte. Per girovagare con cognizione di causa durante i saldi invernali in Piemonte, ecco un breve elenco dei luoghi meglio consigliabili per fare shopping nel cuore della regione, fino al 29 febbraio.

Mondovicino Outlet Village, a Mondovì (provincia di Cuneo).

Serravalle Designer Outlet (provincia di Alessandria).

Torino Outlet Village, locato a Settimo Torinese (Torino).

Casual Outlet, di Torino.

Vicolungo The Style Outlets, sita a Vicolungo (Novara).

Michael Kors Outlet, a Settimo Torinese (Torino).

Bottero Ski Outlet, a Vernante (nella provincia di Cuneo).

The Place Luxury Outlet, situato a Sandigliano (in provincial di Biella).

Herno Outlet, situato a Lesa (provincia di Novara).

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube