Saldo e stralcio cartelle esattoriali anche per il bollo auto, Faq aggiornate

L’ordinanza della Cassazione n. 29653/2019 ha affermato che è possibile beneficiare della sanatoria del “saldo e stralcio” per il bollo auto, nonostante sia già stata emessa la cartella di pagamento. Ci sono arrivate molte domande sul saldo e stralcio: perchè negato per alcuni debiti; quando ci sarà una nuova rottamazione; ecc. Analizziamo le domande dei lettori in base alla normativa vigente.

Saldo e stralcio multe

Buongiorno, per quanto riguarda stralcio multe, si può richiedere lo sgravio e non pagare nulla al 30/11? Come ho letto ieri su internet? Attendo risposta

Risposta. Non so a cosa ha letto, le multe hanno una prescrizione ed è possibile non pagarle presentando un ricorso in autotutela. Al 30 novembre scade la rata della rottamazione ter che slitta al 2 dicembre perchè il 30 è sabato. Al momento non è più possibile aderire a questa misura.

Saldo e stralcio, cosa succede se la pratica non viene accettata?

Cosa fare per non pagare con il saldo e stralcio cartelle?

Buon giorno io vorrei sapete come mai a me non hanno rottamato cartelle. Equitalia inviate dal mio comune cose non mi è stato fatto presente all’agenzia. Bollettini da pagare a rate ho fatto presente che ho un Isee di 500 euro. E non ho niente ma le mie lamentele sono state vane dono cose dal 2000 .2010. Come posso fare per non pagare? Anche perché ho trovato cose già pagate .

Risposta. Le consiglio di far esaminare la sua situazione ad un commercialista, non tutti gli enti hanno aderito alla Rottamazione. Se ha già effettuato alcuni pagamenti, può presentare ricorso allegando la ricevuta di pagamento. Inoltre, se aveva in atto una rateizzazione, questa non rientrava nella misura.

Saldo e stralcio delle cartelle: Agenzia Entrate Riscossione indica le date delle scadenze

Quando esce un nuovo condono?

Mi CHIAMO G. VORREI SAEE QUANDO ESC IL CONDONO. Voglio sapere la risposta, io sono disoccupata non ho potuto pagare i contributi e nulla tenente prima avevo un negozio.

Risposta. Al momento è solo una proposta, bisogna attendere che l’emendamento venga approvato e pubblicato in G.U. Bisogna attendere l’iter legislativo, sperando che non venga bocciato. Noi pubblicheremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Condono e rottamazione, nuova possibilità per le cartelle esattoriali 2018

Bollo auto compreso nella rottamazione: qual è la verità?

Ho letto il vostro articolo sulla pace fiscale dove si dice che le multe e i bolli auto sono compresi, ma io sono andato all’agenzia delle entrate riscossione di Albano Laziale ( RM) e mi hanno detto che non rientrano nel saldo e stralcio! Qual è quindi la verità?

Risposta. L’articolo a cui si riferisce riguarda una recente sentenza della Cassazione n. 29653/2019 ha affermato che è possibile beneficiare della sanatoria del “saldo e stralcio” per il bollo auto, nonostante sia già stata emessa la cartella di pagamento. Le sentenze non sono legge, finché non vengono recepite dagli enti e apportate modifiche alla normativa esistente.

Rottamazione cartelle esattoriali: ancora in vigore

Rottamazione cartelle esattoriali sono ancora in vigore?

È stata presentata una proposta per una nuova rottamazione ter, al momento è presto per sapere se verrà attuata. Bisogna attendere che passi la legge di bilancio 2020 e venga pubblicata in G.U.

