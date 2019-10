Saldo e stralcio cartelle esattoriali, è possibile ancora aderire?

Un lettore ci chiede se è ancora possibile aderire al saldo e stralcio delle cartelle esattoriale in base alle ultime novità inserite nella Riforma fiscale. Ecco la domanda del nostro lettore che ci segue su whatsApp: Buongiorno scusate volevo chiedere una cosa ma il saldo e stralcio delle cartelle si può ancora fare, ma ci sarà una risposta.

Saldo e stralcio cartelle esattoriali

Il decreto fiscale al momento non prevede una riapertura dei termini di saldo stralcio e rottamazione cartelle esattoriali. Ha solo previsto la proroga della scadenza dal 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019 per la rottamazione ter, che viene spostata al 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato.

Questa è l’ultima possibilità per i ritardatari che non hanno pagata la prima rata della rottamazione ter a luglio, di mettersi in regola con il Fisco.

Inoltre, sempre per coloro che hanno aderito alla rottamazione cartelle esattoriali, è possibile scegliere quali cartelle agevolare, secondo una nuova funzione che a giorni sarà attivata sul portale dell’agenzia delle Entrate Riscossione.

Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere: Novità Rottamazione: i contribuenti potranno decidere quali cartelle esattoriali inserire

