Saldo e stralcio con contributi validi per il pensionamento, saranno accreditati per intero?

Siamo agli ultimi sgoccioli per la possibilità del pagamento della rata saldo e stralcio, ricordiamo che la scadenza è già passata ed era il 2 dicembre, è possibile comunque effettuare il pagamento entro il 9 dicembre per effetto dei 5 giorni di tolleranza previsti dalla normativa senza sanzioni e interessi. La rata è pagabile il 9 dicembre perché il 7 dicembre cade di sabato è quindi il prima girono utile è il giorno lunedì 9. Molti i dubbi dei lettori in riferimento ai contributi inseriti nel saldo e stralcio. Analizziamo il quesito di un nostro lettore.

Contributi previdenziali nel saldo e stralcio

Un elettore ci pone il seguente quesito: Salve ho 30 anni di contributi ed ho iniziato il lavoro nel 1971, ora ho passato i 65 anni di età e con il saldo e stralcio riesco ad arrivare a quota cento. Desidero sapere quando mi verranno caricati i contributi derivanti dal saldo se posso pagare l’intero dovuto entro il 30 novembre, oppure siccome la richiesta del saldo era stata fatto con la richiesta di rateizzazione e accettata se devo continuare obbligatoriamente seguendo le rate e quindi non poter richiedere la quota cento. Grazie e i più cordiali saluti

Pensionamento con Quota 100 e contributi pagati a rate

Abbiamo trattato l’argomento più volte è l’Inps in merito dovrebbe chiarire la posizione dei tanti contribuenti che hanno aderito come il nostro lettore al saldo e stralcio e si trovano in prossimità del pensionamento.

L’ente accrediterà l’importo contributivo effettivamente versato, quindi non saranno accreditati i contributi pieni ma in base al valore pagato con il saldo e stralcio. Per l’accredito contributivo bisogna pagare tutte le rate del saldo e stralcio e poi l’Inps potrà procedere all’accredito. Quindi, se lei ha provveduto al pagamento della misura agevolativa a rate, solo alla scadenza delle rate potrà verificare l’accredito di tali importi. Per aderire alla quota 100 bisogna aver maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi, e poi procedere alla domanda di pensionamento.

Purtroppo, la quota 100 dura fino al 31 dicembre 2021, se riesce a saldare le rate entro tale periodo potrà accedere alla misura, diversamente non potrà fare domanda.

