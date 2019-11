Si avvicina la scadenza della prima rata del pagamento del saldo e stralcio e rottamazione ter, e per molti contribuenti la scadenza del 2 dicembre (con una tolleranza di 5 giorni), rappresenta un problema. Analizziamo il quesito di un nostro lettore.

Saldo e stralcio con passaggio automatico alla Rottamazione ter

Buonasera, ho fatto a Marzo 2019 domanda per saldo e stralcio di alcune cartelle dovute al pagamento di contributi alla cassa nazionale Geometri. I miei debiti sono stati passati a rottamazione perché a giugno le casse di alcuni ordini professionali non hanno dato il loro benestare al saldo e stralcio. Non potendo pagare le rate del saldo e stralcio A. E. mi chiederà l’intero importo con relative sanzioni e interessi. La mia domanda è: a quel punto potrò chiedere la rateizzazione in 72 mesi?

Se non si pagata negata la rateizzazione

Come più volte specificato se non si pagano le rate della rottamazione ter, si prendono i benefici e l’agenzia delle entrate procederà al recupero del debito comprensivo di interessi e sanzioni. Inoltre, è preclusa la possibilità di aderire a nuovi provvedimenti di dilazione; fatta eccezione per le cartelle esattoriali e gli avvisi notificati da meno di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’adesione alla rottamazione ter.

