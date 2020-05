Il Saldo e stralcio con sanatoria cartelle esattoriali contenenti contributi Inps, ha permesso a molti contribuenti di mettersi in regola con il Fisco e l’ente previdenziali con un taglio netto del debito. Questa misura era destinata solo a coloro che potevano dimostrare difficoltà economiche con la presentazione dell’Isee basso. Il dubbio, sorto in molti lettori sulle cartelle esattoriali contenenti i contributi Inps, riguarda l’ammontare che sarà accreditato e il valore effettivo ai fini della pensione. Rispondiamo ad un nostro lettore.

Saldo e stralcio con sanatoria contributi Inps

Un lettore ci ha scritto: Buongiorno, io a novembre 2019 ho pagato in agevolazione al 16% numero 2 cartelle riguardanti Inps, che coprivano un periodo di 18mesi perché non mi viene riconosciuto intero periodo?

Il saldo e stralcio le ha permesso di risolvere i debiti con l’ente previdenziale con un taglio della somma dovuta senza interessi e sanzioni. Poiché si tratta di contributi previdenziali, la somma che sarà accreditata ai fini pensionistici è quella effettivamente pagata. Non le viene riconosciuto l’intero importo perché lei ha pagato solo una parte, e le verrà accreditata la parte pagata.

Dal punto di vista previdenziale chi ha utilizzato Saldo e Stralcio, ha avuto una pesante riduzione della copertura previdenziale. La riduzione è su due fronti: sia ai fini del diritto che nella misura della pensione. Questo accade in quanto non è prevista la copertura da parte dell’INPS o delle Casse Professionali della cifra originariamente dovuta e non versata a titolo di contribuzione IVS.

La proroga delle scadenze al 10 dicembre 2020

Il decreto Rilancio ha previsto la proroga delle rate scadute e da scadere nel 2020, si potranno pagare entro il 10 dicembre 2020 senza interessi e sanzioni.

Le rate della rottamazione ter e saldo stralcio nella definizione agevolata prevedono il pagamento delle rate con le scadenze successive alla prima (28 febbraio 2020), per ogni anno alle seguenti date:

28 febbraio

31 maggio

31 luglio

30 novembre

Con la proroga le rate potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020, a patto che le rate del 2019 sono state regolarmente pagate.

