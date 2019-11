Molte le richieste pervenute in redazione su saldo e stralcio e rottamazione, la scadenza del 2 dicembre è ormai alle porte e le difficoltà sono tante. Analizziamo cosa succede nel caso non si proceda nel pagamento stabilito e se è possibile ricorrere alla rateizzazione dell’importo dovuto.

Cosa succede se pago la rata del saldo e stralcio oltre la scadenza?

Un lettore ci chiede: Purtroppo riesco ad avere la liquidità per il pagamento della prima rata saldo e stralcio solo il 15 dicem. Ossia dopo 6 gg. Dal 9 dic. Termine ultimo. Decade il tutto?

La scadenza della prima rata o rata unica è il 30 novembre che cade di sabato e quindi slitta al 2 dicembre. È possibile pagare con un ritardo di cinque giorni, senza aggravio di costi e senza perdere i benefici.

Purtroppo, dopo questa ultima scadenza che si configura nel 9 dicembre in quanto i sommando 5 giorni al 2 dicembre (giorno utile per il pagamento) si arriva al 7 dicembre che cade di sabato e quindi slitta al 9 dicembre (giorno utile).

Il pagamento anche un giorno oltre il 9 dicembre comporta la decadenza dei benefici e l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione del debito completo aumentato di interessi e sanzioni.

Se non pago la rottamazione posso aderire alla rateizzazione?

Buongiorno, ho fatto la rottamazione la prima rata e di 2600 euro non posso pagare questa rata di può fare ricorso? Altrimenti non posso pagare cosa succederà se non pago ?posso pagare le altre rate ? E poi la prima per ultima visto che è alta. Posso chiedere che mi venga dilazionata visti che ho un reddito di 10000 euro grazie

Lo stesso principio del Saldo e Stralcio è valido anche per la rottamazione cartelle esattoriali. Se non si provvede al pagamento alla scadenza prestabilita, si perdono i benefici. È possibile pagare la rata con una tolleranza di cinque giorni dalla scadenza in cui non maturano interessi e sanzioni e non si decade dalle agevolazioni.

In riferimento alla possibilità di rateizzare l’importo, la normativa su questo punto è molto stringente. Non è possibile aderire alla rateizzazione delle cartelle esattoriali se si decade dalla rottamazione. È previsto un’unica eccezione che riguarda le cartelle esattoriali e gli avvisi notificati da meno di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’adesione alla rottamazione ter.

Perchè le rate della rottamazione sono sempre uguali?

Ho aderito alla rottamazione e ho già pagato e rate a luglio e a novembre ho lo stesso importo mi sapresti dire motivo grazie

La normativa chiarisce che il pagamento della rottamazione può avvenire in un’unica soluzione o suddiviso in un massimo di diciotto rate.

Le rate sono così calcolate: la prima e la seconda rata corrispondono al 10 per cento del l’importo dovuto da versare, le scadenze sono: 31 luglio 2019 e 2 dicembre 2019 (la scadenza è 30 novembre e slitta al 2 dicembre perché il 30 è sabato); e quindi hanno lo stesso importo.

Le altre sedici rate tutte di uguale importo dovranno essere pagate dal 2020 in poi, le scadenze di ogni anno sono: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Alla somma da pagare viene applicato un interesse annuo del 2 per cento a partire dal 1° agosto 2019.

