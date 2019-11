La normativa disciplinata dalla Legge n. 145/2018, prevede il “Saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Esaminiamo il quesito di una nostra lettrice.

Saldo e stralcio: contributi Inps

Buonasera, a mio fratello non è stata accettata il saldo e stralcio per contributi Inps. Sono andata pressi gli uffici di Equitalia e mi hanno detto che per alcuni tributi non è c’è il saldo e stralcio. Ma come è possibile ? Vorrei dei chiarimenti. Grazie. G.F.

Contributi Inps: c’è bisogno della delibera

La normativa chiarisce che è possibile accedere al saldo e stralcio per i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità della misura è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Quindi, le consiglio di verificare se i contributi riguardano una determinata cassa di previdenza, e se la stessa ha deliberato con approvazione alla misura.

