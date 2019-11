Saldo e Stralcio: perché la prima rata è alta? I chiarimenti

Ci arrivano molte richieste dai lettori sull’adesione al “saldo e stralcio” accolta e i bollettini della prima rata da pagare troppo alta e inaspettata. Analizziamo cosa prevede la normativa chiarendo alcuni aspetti.

La rata “Saldo e Stralcio” da pagare entro il 2 dicembre: troppo alta

1) Buon giorno oh aderito al saldo stralcio entro il termine del 30 aprile e stato accettato però vorrei sapere come mai la prima rata e altissima ??? Grazie per la risposta che mi darete

2) Ho bisogno d’aiuto ho aderito alla rottamazione e al saldo straccio ho cominciato a pagare la rottamazione mi sono arrivate delle cartelle saldo straccio esagerate non posso pagare

Suddivise del pagamento in rate

L’agenzia delle Entrate Riscossione ha inviato a tutti i contribuenti che hanno aderito alla misura una comunicazione di accoglimento; diniego o rigetto. Abbiamo trattato in quest’articolo le specifiche:

In risposta ai nostri lettori a seconda della scelta effettuata per la suddivisione delle rate, l’agenzia unitamente alla comunicazione, invia anche i bollettini da pagare con le scadenze.

Le rate della misura si dividono con le seguenti percentuali di debito e con le seguenti scadenze:

In un’unica soluzione entro il 30 novembre, poiché capita di sabato, la scadenza slitta al 2 dicembre 2019;

pagamento in cinque rate così suddivise:

rata del 35% con scadenza il 02 dicembre 2019; rata del 20% con scadenza il 31 marzo 2020; rata del 15% con scadenza il 31 luglio 2020; rata del 15% con scadenza il 31 marzo 2021; il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

La prima rata, quindi è più alta in quanto viene versato il 35% dell’intero debito per cui si è fatto richiesto di agevolazione con Saldo e Stralcio.

Saldo e stralcio con passaggio automatico a Rottamazione ter, la rata troppo alta

