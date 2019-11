Saldo e stralcio: rata troppo alta, conviene attendere la Rottamazione Quater

Continuano i dubbi dei nostri lettori sulla scadenza imminente della rottamazione e saldo e stralcio. Inoltre, il nuovo emendamento sulla Rottamazione Quater crea dubbi se conviene o meno pagare. Analizziamo le domande dei nostri lettori.

Saldo e stralcio – Rottamazione Quater: le domande dei lettori

1) Buongiorno, io ho aderito al saldo e stralcio di tutte le cartelle esattoriali che avevo ho pagato la prima rata, ed ora la seconda non c’è la faccio assolutamente, per reddito insufficiente. Volevo chiedere potrei aderire al quater se uscirà? Per poter dilazionare di nuovo e con una rata più bassa. Grazie

2) Salve. Io ho una cartella arrivata nell’aprile 2018. Quindi non rientravo nella rottamazione precedente.

Ho fatto la rateizzazione dilazionato. Con la nuova rottamazione che arriverà a breve a quanto pare, posso chiedere anch’io la riduzione della mia cartella?

Ho già pagato 5 rate.

Grazie in anticipo

Buona giornata

Emendamento Rottamazione Quater

Risposta per entrambe le domande: Al momento l’emendamento presentato contente la Rottamazione Quater non è stato ancora approvato. Non si conoscono nel dettaglio le caratteristiche della nuova misura. Da indiscrezioni si è appreso che avrà le stesse caratteristiche della precedente ma con un raggio più ampio. Potranno aderire tutti i contribuenti a cui è stato vietato l’accesso nelle precedenti rottamazioni con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 31 dicembre 2018. Inoltre, dovrebbe comprendere anche le rateizzazioni delle cartelle in corso.

Al momento non ci sono certezze che la misura sarà approvata, in quanto nulla trapela. Sicuramente si saprà qualcosa dopo il 9 dicembre, ultimo giorno per pagare le rate di saldo e stralcio e rottamazione ter.

Rottamazione Quater con cartelle esattoriale fino al 2018 e piani di rateizzazioni

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube