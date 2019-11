Salini Impregilo: ricerca giovani talenti per grandi progetti

Salini Impregilo: continua la ricerca giovani talenti per grandi progetti. Inizia un nuovo appuntamento tra le iniziative di Employer Branding Salini Impregilo, uno strumento strategico per attrarre i nuovi talenti e i professionisti che domani costituiranno il vero valore del Gruppo. Salini Impregilo partecipa infatti oggi a ”Bocconi & Jobs”, Career Day organizzato dall”Universita” Bocconi e giunto alla 32sima edizione, che offre agli studenti la possibilita” di raccogliere informazioni e scoprire opportunita” di carriera all”interno del gruppo.

Iniziative Employer Branding Salini Impregilo

Le iniziative di Employer Branding Salini Impregilo, svolte soprattutto nelle universita”, supportano il Gruppo nella sua strategia di posizionamento sui mercati internazionali, con la partecipazione a piu” di 180 eventi negli ultimi 3 anni. Salini Impregilo e” per esempio “Partner per lo Sviluppo” dell”Universita” Bocconi dal 2015 e collabora con un network di Universita” di eccellenza e in continua espansione, come la University of Technology Sydney in Australia.

Selezionare profili junior di talento

Obiettivo del Gruppo e” attrarre e selezionare profili junior di talento e fornire orientamento professionale e tutoraggio sui percorsi di carriera nelle grandi opere infrastrutturali. Tra i principali progetti formativi legati alle attivita” chiave del business rientra il Master specialistico in “International Construction Management”, giunto alla sua terza edizione e frutto della collaborazione e di una partnership consolidata tra il Gruppo ed il Politecnico di Milano.

Investimento nelle nuove generazioni di professionisti per rispondere alle sfide del futuro

Il percorso ribadisce l”investimento nelle nuove generazioni di professionisti del settore che supporti il Gruppo a rispondere alle sfide del futuro. Gia” oggi il 27% dei dipendenti Salini Impregilo ha meno di 30 anni, una percentuale che sale al 45% se si considera la popolazione al di sotto dei 35 anni. Un investimento destinato a crescere con Progetto Italia, l”operazione industriale lanciata da Salini Impregilo per il consolidamento delle infrastrutture in Italia, sottolineando il continuo impegno nel valorizzare le eccellenze per competere sempre piu” attivamente sui mercati internazionali.

Impegno costante verso i giovani

L”impegno di Salini Impregilo verso i giovani, spiega una nota, ha fatto si” che il Gruppo si confermasse anche nel 2019, per il terzo anno consecutivo, tra i ”Best Employer of Choice” e una delle realta” piu” attraenti nel mercato, al primo posto nella classifica delle aziende piu” desiderate in Italia tra i neolaureati nelle facolta” tecnico-scientifiche.

