Salisburgo – Napoli: formazioni ufficiali del match di Champions

Salisburgo – Napoli sarà un bivio importante per cammino in Champions per gli uomini di Ancelotti. Il match andrà in scena alle 21 di questa sera, in casa degli austriaci. Scopriamo le formazioni ufficiali, ad un passo dal fischio di inizio.

Salisburgo – Napoli: formazioni ufficiali e pronostico

Salisburgo – Napoli sarà un match quasi decisivo, anche se la gara di ritorno al San Paolo lo sarà sicuramente in maniera più netta, per le sorti delle due squadre, in un girone dove c’è il Liverpool come principale spauracchio. Il Salisburgo ha 3 punti in classifica, conquistati contro il Genk, mentre il Napoli ne ha 4, ottenuti con una vittoria sul Liverpool ed un pareggio col Genk. Sarà fondamentale non perdere per gli uomini di Ancelotti, mentre la squadra austriaca dovrà cercare di fare bottino pieno, in modo da porsi in vantaggio in classifica, pur sapendo che la situazione si potrà ribaltare nuovamente al San Paolo, ed ancora potrà decidersi con le successive gare.

Il pronostico vede sicuramente più quotato il Napoli che, però spesso ha dimostrato di non andare oltre un pareggio nelle trasferte europee con squadre medie. Tutto sommato, con una vittoria, con balzo a 7 punti, la squadra di Ancelotti potrebbe pensare di archiviare il discorso definitivamente nel match di ritorno al San Paolo, rendendo superflue le restanti due gare.

Scopriamo, tra Salisburgo – Napoli le formazioni

Al netto di eventuali ultimi cambi prima della consegna ufficiale alla UEFA, le formazioni previste saranno le seguenti

Salisburgo (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland. All. Marsch

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062