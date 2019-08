Metro richiama salsiccia classica del Salumificio Rovajo per possibili presenze di residui di farmaci veterinari. Metro ha così diffuso il richiamo di un lotto di questo prodotto, il motivo è la possibile presenza di residui di farmaci veterinari nella carne suina usata per realizzare il prodotto, stiamo parlando del metronidazolo.

Vediamo il numero di lotto della salsiccia oggetto del richiamo

Il lotto richiamato in oggetto è il numero 19533 della salsiccia classica Rovajo, IT 9-2979/L prodotta nello stabilimento di Desulo, in località Carigase’ sn, in provincia di Nuoro. Metro precisa che il prodotto in questione è stato richiamato e ritirato dalla vendita e reso al produttore in attesa di decisioni da parte dell’autorità sanitaria. A scopo precauzionale e per garantire la sicurezza ai consumatori, si consiglia ai signori consumatori di controllare se nel caso avessero questo prodotto di fare attenzione è non consumarlo. Se nel caso ne fossero in possesso, di recarsi al punto vendita di dove è stato acquistato e nell’eventualità farselo sostituire con un prodotto uguale ma di lotto diverso, o richiedere il rimborso della stessa cifra che è stato pagato.

