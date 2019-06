4 alimenti da eliminare: dannosi per la salute

Si chiamano alimenti bianchi, sono dannosi per la salute, ed esattamente sono: farina, sale, latte e zucchero. Si chiamano alimenti bianchi perchè sono di colore bianco, che consumiamo abitualmente ma che sarebbe meglio ridurre sensibilmente per il nostro benessere, possono compromettere la salute e il benessere del nostro organismo.

4 alimenti da evitare: ecco perchè

Vediamoli nei dettagli e il perchè evitarli:

Farine: è preferibile consumare quelle integrali, contengono vitamine, minerali e proteine. Da evitare la farina bianca raffinata, provoca un aumento di glicemia e di conseguenza incrementa l’insulina, fenomeno che porta ad un maggior accumulo di grassi depositati, creando un generale indebolimento dell’organismo sempre più soggetto a malattie di ogni tipo.

Sale: consumare molto sale diventa dannoso per il nostro organismo, il sale è spesso responsabile di diversi problemi di salute per il corpo umano, tra questi pressione alta, cattiva digestione, perdita di calcio nelle ossa, aumento di rischio di ipertensione arteriosa e ritenzione idrica.

Latte: Il latte è un alimento necessario alla crescita per quanto riguarda lattanti e bambini, ma nel caso degli adulti sarebbe opportuno eliminarlo quasi del tutto, o quantomeno usare il latte quanto più scremato possibile. E’ stato provato che può causare intolleranze o addirittura malattie come cancro alla prostata o al seno.

Zucchero: assumere zuccheri semplici innalza in modo repentino i livelli di glicemia nel sangue e l’eccesso può provocare molte reazioni negative, tra cui l’aumento dell’insulina, inoltre può essere responsabile dell’aumento di peso. E’ bene, come consiglio, prediligere alcune alternative come lo zucchero di canna, il miele o lo sciroppo d’acero.