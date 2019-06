8 bevande da bere di sera per dimagrire in modo veloce

Per prepararsi a questa tanto vicina prova costume vi consigliamo sicuramente di fare tanto sport, di correre oppure di fare palestra, ma anche di fare una dieta equilibrata, che potrebbe tradursi in uno stile di alimentazione che prede la limitazione oppure la totale eliminazione di cibo spazzatura e altre cose che di sicuro non ci fanno bene. Detto questo, vogliamo anche consigliarvi di abbinare a questo nuovo stile di vita delle bevande che, se assunte di sera, possono davvero portare ad un grande risultato in pochi giorni: perdere i kg in eccesso, insomma, quelli che non ci servono.

Quali sono le otto bevande che ci possono far dimagrire?

1. Latte

La prima delle nostre otto bevande è nutriente e benefico per l’organismo. Contiene il calcio e delle proteine.

2. Succo d’uva

Prima cosa da fare: accertarsi che sia organico. Detto questo, il vero succo d’uva, non solo ci aiuterà a dormire meglio, ma attiverà anche l’organismo, così da bruciare del grasso durante il sonno.

3. Camomilla

Questa bevanda, oltre a permetterci di rilassarci e dormire molto meglio, ci farà perdere dei kg proprio grazie alla qualità migliore del sonno che deriva da essa stessa.

4. Kefir

Davvero un’ottima bevanda che favorisce la digestione e aiuta a velocizzare il processo di combustione dei grassi.

5. Frullato proteico alla soia

Anche questo si aggiunge alle altre bevanda che aiutano a dormire meglio ed è un’ottima scelta nel caso in cui risulti difficile perdere peso nella zona dell’addome.

6. Acqua

Certo, si consiglia di consumare più acqua nella prima parte della giornata, ma la cosa strabiliante che emerge è che bere un bicchiere d’acqua prima di andare a letto può essere fantastico per i reni ed è migliore rispetto alle bevande zuccherate.

7. Latte di mandorla

Contenente calcio e magnesio, permetterà di dormire meglio. Consigliato anche per chi è intollerante al lattosio.

8. Tè verde

L’ultima delle nostre otto bevande contiene sostanze chiamate catechine, molto importanti per chi ha l’obiettivo di avere la pancia piatta. Inoltre, permette al fegato di trasformare il grasso in energia.

