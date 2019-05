Abbassare subito la pressione alta: otto consigli da seguire, facili e veloci

Molti soffrono di pressione alta, e quindi bisogna fare molta attenzione nel momento in cui si avverte questo sintomo, il più delle volte, la cura per l’abbassamento della pressione sanguigna è dentro le mura di casa e non nelle cliniche. Ecco cosa sapere nei momenti di pressione alta e come intervenire.

Pressione alta, i rimedi per abbassarla subito

1)Bere un bicchiere d’acqua, perché l’ipertensione è causata dalla disidratazione, infatti se l’organismo perde più acqua di quanto dovrebbe, la quantità di sangue nei vasi diminuisce.

2)Immergere i piedi in acqua molto calda, serve per evitare l’accumulo di sangue nella testa. Rimanendo così per 15 minuti, se ne conseguirà un benessere generale, il sangue dalla testa andrà ai piedi.

3)Ascoltare musica che sia classica o meditativa, avendo pochi cambiamenti di ritmo, riduce la produzione di cortisolo, cioè l’ormone dello stress.

4)Sedersi con la schiena dritta, posizionare gli indici sulla parte cartiloginea delle orecchie e fare respiri profondi, tipo sibilo simile a quello di un’ape.

5)Massaggiare il collo arrivando fino al lobo dell’orecchio con movimenti circolari in senso antiorario.

6)La posizione Yoga savana, prevede di sdraiarsi a terra, rilassare le gambe e allargare le braccia, inspirando profondamente tentando di rilassare ogni singola parte del corpo, così facendo si ridurrà la frequenza cardiaca.

7)Sedersi con la schiena dritta, mettere la mano sinistra sulla parte superiore della pancia e tappare la narice destra. Inspirare con la narice sinistra, quindi trattenere il respiro e contare fino a 3 prima di espirare.

8)Applicare per alcuni minuti una leggera pressione con i pollici sui punti simmetrici che stanno sui lati sulla colonna vertebrale tra testa e collo.

Pressione alta: 5 consigli per curarla in casa con una riduzione del 48%

Tenore di vita tranquillo e senza stress

È inutile dire che questi accorgimenti elencati sono rimedi per chi arriva ad avere la pressione alta. C’è da dire che per non arrivare a questa patologia, si potrebbe evitare tenendo un tenore di vita tranquillo e senza stress, fare attenzione all’alimentazione, all’alcool, al fumo e dedicare un po’ di tempo in palestra, senza esagerare.

Ritirati dalle farmacie otto antibiotici per effetti collaterali invalidanti, ecco la lista completa