Acqua calda e limone nel bicchiere di plastica: ecco perchè è dannosa

Alle volte quando si hanno problemi di stomaco o digestivi la consuetudine è quella di consumare il cosiddetto “canarino”, acqua calda con limone, il tradizionale rimedio della nonna. Ma se la consumiamo in un bicchiere di plastica il rimedio può risultare dannoso per il nostro organismo poichè la plastica, resa più “morbida” dall’acqua calda, entrando in contatto con il limone linera sostanza tossiche dannose per il nostro corpo.

Acqua e limone nella plastica

La plastica a contatto con il limone rilascia ftalati e bisfenolo A, sostanze molto pericolose per il corpo umano.

Il Bisfenolo è una sostanza chimica utilizzata nella produzione dei contenitori di plastica alimentari con lo scopo di renderli più resistenti, è presente, per esempio, nelle bottiglie trasparenti delle bibite, nei piatti e bicchieri usa e getta, ma anche nei biberon che si utilizzano per i lattanti. Il National Toxicology Panel ha più volte raccomandato di non inserire queste stoviglie nel forno a microonde o di lavarle in lavastoviglie per poi riutilizzarle, proprio per il pericolo che sia rilasciato il bisfenolo A.

L’assunzione del Bisfenolo potrebbe alterare l’equilibrio endocrino e potrebbe intervenire in maniera negativa sul sistema riproduttivo, immunitario e nervoso.

