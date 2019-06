Acqua di mele: un alleato che ti fa perdere 7 kg in un mese

Vogliamo dimagrire, vogliamo prepararci per la prova costume di questa estate 2019 ormai è entrata nella nostra vita. Vogliamo iscriverci in palestra e magari andare da un dietologo nutrizionista, ma magari per diversi motivi non lo facciamo, oppure, semplicemente perché siamo fuori tempo massimo! Ma non è detta l’ultima parola! Esiste un metodo tutto naturale che ci permette di dimagrire ben 7kg in un solo mese, quindi il giusto, senza per forza iscriversi alla palestra oppure senza andare dal nutrizionista.

Questo metodo è facile da realizzare, ci toglie poco ore del nostro tempo e, soprattutto, non ci fa acquistare cose troppo nuove per noi.

Grazie ad esso non solo possiamo accelerare il metabolismo, ma ci permette di controllare anche il colesterolo nel sangue e il diabete, facilitando anche la digestione e andando a migliorare tutta la funzione intestinale.

Scopriamo insieme come preparare l’acqua di mele e quali ingredienti ci servono.

L’acqua di mele, un valido alleato per il nostro corpo

Gli ingredienti

Tutto quello di cui abbiamo bisogno sono cose molto facili da trovare e che spesso abbiamo nella nostra cucina: stiamo parlando di 2 litri di acqua, 1 mela ed 1 stecca di cannella.

Come preparare l’acqua di mele

Come prima cosa da fare, bisogna igienizzate tutti gli ingredienti, una volta fatto ciò, si procede col riempire un vasetto, una bottiglia o una brocca con due litri di acqua.

Si passa poi allo sbucciare ed affettare la mela; se poi si tratta di frutto biologico, si può anche evitare di sbucciarla.

Si riprendono i pezzi di mela e la cannella per poi metterli nell’acqua e lasciarli riposare per una buona mezz’ora.

Una volta che il tempo è finito, avrete la vostra l’acqua di mele da consumare.

Vi consigliamo di bere due litri di acqua di mele al giorno per 30 giorni e poi prendete 7 giorni di riposo prima di ricominciare il ciclo.

