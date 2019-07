Addio alle vene varicose grazie ad una bevanda fatta in casa

Quello delle vene varicose è un problema che non dà poco fastidio, anzi. Esse si presentano soprattutto quando si arriva ad una certa età e sembra non esserci alcun rimedio in grado di poterle eliminare.

Sembrerebbe così, ma di recente è giunta notizia che direttamente dalla Russia sia stato creato un metodo tutto naturale, il quale ha davvero prodotto degli effetti straordinari nel risolvere questo tipo di problema.

Si tratta di bevande e di impacchi basati sulla preparazione di erbe curative che hanno davvero un grande potere curativo in questo senso.

Per la precisione, è stato uno specialista russo ad aver ideato questa tipologia di bevanda che è in grado di fermare questo problema e dare qualche sollievo. Insomma, ancora una volta la natura arriva ad aiutarci e lo fa in modo semplice ed efficace, ma allo stesso tempo straordinario. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Contro le vene varicose ci voglio l’aglio ed i limoni

Per realizzare questo rimedio davvero miracoloso si ha bisogno di due alimenti che sicuramente abbiamo nella nostra dispensa e che non sono difficili da trovare anche in un supermercato.

Nella pratica, abbiamo bisogno di 250 grammi di aglio e 15 limoni.

Si inizia con lo sbucciare ed il tagliare a pezzetti l’aglio per poi frullare tali pezzetti con i limoni a cui abbiamo appena tolto la scorza e che abbiamo tagliato a spicchi.

Come risultato, dovremmo avere un composto omogeneo da mettere in un barattolo di vetro, che deve essere ricoperto con una garza e poi con il tappo a chiusura ermetica.

Facciamo riposare il nostro rimedio contro le vene varicose in frigo.

Come si applica questa sostanza?

Bisogna berla, per farla breve, almeno una volta al giorno, e deve essere mescolata per bene con dell’acqua tiepida, nel quantitativo contenuto in un bicchiere.

Il rimedio naturale combatterebbe le vene varicose grazie alla sua azione antiossidante ed antinfiammatoria dell’aglio e del limone.

Si ritiene che i primi risultati sono visibili dopo poco tempo se si aggiunge a tale trattamento anche una buona e sana alimentazione. Non dimenticate di fare sport.