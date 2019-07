Addio cellulite con l’acool del rosmarino, che guarisce anche altri problemi

La cellulite è un problema che affligge soprattutto noi donne. C’è chi l’ha ormai accolta ed accettata come parte del proprio essere, e chi invece combatte ancora per sperare di poterle cancellare definitivamente dal proprio corpo, usando metodi differenti, da quelli naturali a quelli medici.

Certo, non possiamo noi consigliarvi il farmaco giusto oppure delle macchine specifiche che possono rimuovere la cellulite; per fare questo vi consigliamo di andare da un esperto del settore, farvi visitare e trovare insieme una cura. L’unica cosa che possiamo fare è mostrarvi un metodo vecchio e naturale, che non vi farà spendere troppi soldi e denaro, che a detta della storia non solo serve per curare la cellulite, ma anche altri fastidi e piccoli problemi. Il nostro alleato in questo caso è l’alcool del rosmarino.

Come preparare l’alcool al rosmarino

Per realizzare questo metodo naturale e fai da te è necessario mescolare in un vasetto di vetro uno o due rametti di rosmarino senza rimuovere le foglie o il fusto, per poi versare “l’alcool farmaceutico” fino a raggiungere l’estremità del recipiente. Una volta fatto ciò, la miscela deve essere posta poi in un luogo buio per circa due settimane, per essere, infine, pronto all’utilizzo.

Non solo cellulite, a cosa serve l’alcool al rosmarino?

Cellulite

Avendo delle qualità rigenerative, il nostro alcool al rosmarino è in grado di eliminare la cellulite se viene applicato come una crema ogni giorno.

Tensione muscolare

Esso possiede dei benefici anti-infiammatori che possono far scomparire il dolore e la tensione muscolare in pochi minuti.

Influenza

Se si inspira questo alcool oppure se viene tamponato sul petto con del cotone, ad esempio, potrebbe liberare le vie respiratorie.

Caduta dei capelli

In questo caso, prima di lavare i capelli con il solito shampoo, vi consigliamo di strofinare sul cuoio capelluto il rimedio per almeno 5 minuti. Esso penetrerà nella pelle e tenderà a rigenerare le cellule impedendo così la perdita dei capelli.

Dermatite

Infine, grazie gli antiossidanti che l’alcool al rosmarino ha, agiscono rapidamente nel derma, eliminando infiammazioni, dolori e rilassando la pelle.