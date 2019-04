Alimenti e bevande pieni di zuccheri, la lista

Ridurre o eliminare gli zuccheri dalla propria dieta vi potrà sembrare semplice, crediamo troppo ingenuamente che sia facile farlo. Anche perchè spesso non riusciamo a capire quanto ne siano contenuti nel cibo che stiamo mangiando, anche perchè se andiamo a leggere le etichette, spesso gli zuccheri vengono chiamati anche con altri nomi che molti di noi non conosciamo.

Ecco gli alimenti che bisognerebbe evitare

Bevande gassate e caffè speciali

Molte bevande gassate, anche quelle con su scritto senza zuccheri, nascondono dei dolcificanti e degli aromi che certamente possono farci male per la nostra dieta che deve essere povera di zuccheri. Lo stesso vale anche per i caffè speciali, parliamo di quelli presi al bar, come al cioccolato, brasiliano o al ginseng. E’ preferibile prendere al bar il caffè classico e zuccherarlo a proprio piacimento, così si è consapevoli della quantità che si assume.

Caramelle, cibi confezionati e cibo spazzatura

Lo sappiamo tutti, la maggior parte delle caramelle sono piene di zuccheri, vanno limitati anche i cibi confezionati e i cibi spazzatura. Tutti questi citati contengono percentuali consistenti di zuccheri e additivi che non riusciamo ad immaginare. Per rendersi conto di tutto questo, bisognerebbe fare molta attenzione (molti non lo fanno) nel leggere sempre le etichette. L’attenzione principale è quella di fare attenzione a comprare cibi che non superino i 10 grammi di zucchero a porzione.

I 10 cibi peggiori per la salute che acquistiamo quotidianamente, ecco la lista

Succhi di frutta

Sappiamo bene che la frutta è ricca di vitamine e antiossidanti, ma assumerla sotto forma di succhi di frutta, vi fa sicuramente eccedere con gli zuccheri. La frutta è ricca di fruttosio, ma i succhi hanno in verità solo il 10% di succo e polpa di frutta, il 90% è formato da sciroppo di glucosio e dolcificanti.

Gli insospettabili

In molti alimenti, quanto meno ve lo aspettate, c’è la presenza di zuccheri, anche perchè sulle etichette vengono menzionati con altri nomi, tipo: (sugar, molasses, fructose, Brown Sugar Syrup, Honey) come destrosio, nettare di agave, miele, sciroppo di mais o saccarosio.

Bisognerebbe sempre fare attenzione e leggere bene gli ingredienti di ogni cosa che si compra e si mangia, molte volte la nostra vita frenetica, la spesa nel supermercato ci fa prendere le cose dagli scaffali e non avere tempo di leggere, o addirittura a volte gli ingredienti sono scritti così piccoli che purtroppo non riusciamo nemmeno a leggerli. Solo così però riusciremo ad evitare e limitare la nostra assunzione di zuccheri in eccesso.