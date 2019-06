Allarme eptatite da integratori curcuma, salgono a 21 i casi: ecco i prodotti a cui fare attenzione

Aumentano i casi di epatite collegati all’uso di integratori a base di curcuma. L’Istituto Superiore di Sanità ieri 20 giugno, ha segnalato 21 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa. Ecco l’elenco dei prodotti da evitare in assoluto, in quanto posso essere causa dei casi di epatite.

Elenco completo di integratori a base di curcuma segnalati dal Ministero della Salute

Curcumina Plus 95% più Piperina & Vitamine B1,B2, B6 line @-lotto 18M858 scadenza novembre 2021– NI.VA prodotto da Frama

Piperina e curcuma più 95 – lotto 9023 scadenza febbraio 2022- Bodyline, prodotto da Phytoprime

CRCMN-P – HB (Health & Beauty)

Piperina e Curcuma plus HTF Group San Marino – lotto 2379 – prodotto da ALSA LAB

Rubigen curcuma e piperina – lotto 210219 scadenza febbraio 2022 – Naturfarma

Movart – lotto M80315 – Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino

Curcuma Piperina Abbè Roland prodotto da Studio 3 Farma s.r.l.

Versalis – lotto I 0187 scadenza 01/2022 – Geofarma s.r.l. – prodotto da Labomar s.r.l.

Rubigen curcuma e piperina – lotto 250119 – Naturfarma

Curcumin+piperin – Vegavero – prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino

Tendisulfur Forte bustine – Laborest Italia s.r.l. prodotto da Nutrilinea s.r.l.

Cartijoint Forte – lotto 24/18 – Fidia Farmaceutici s.p.a. prodotto da Sigmar Italia s.p.a.

Curcuma liposomiale più pepe nero – lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da Laboratories Nutrimea con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi

Curcuma 95% Maximum – lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da Ekappa Laboratori s.r.l. per conto di Naturando s.r.l.

Curcuma complex – B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop

Tumercur – Sanandrea

Movart – lotto M70349 scadenza 08/2019 – Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino

Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg – Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta

Curcuma “Buoni di natura” – Terra e Sole

Curcumina Plus 95% – lotto 18L823 – NI.VA prodotto da Frama

Curcumina 95% Kline – lotto 18M861 – NI.VA prodotto da Frama

Curcumina Plus 95% piperina linea@ – lotto 2077-LOT 19B914 – NI.VA prodotto da Frama

Curcumina Plus 95% piperina linea@ – 18c590 – NI.VA prodotto da Frama

Sono ancora in corso le analisi per accertare la causa, nel frattempo che la situazione non diventi chiara e sicura per i cittadini, si consiglia di non utilizzare i prodotti sopra elencati.

