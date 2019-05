Allarme gel per le unghie, rischio di contrarre il cancro

L’allarme arriva da uno studio negli USA: l’uso del gel per le unghie sarebbe collegato ad un rischio maggiore di contrarre il cancro. Lo studio indica una percentuale maggiore a rischio tumore per le estetiste che si occupano di manicure e pedicure. La ricerca dell’Università del Colorado con un team di studiosi seguiti dalla dottoressa Lupita Montoya, ha evidenziato che c’è un legame diretto tra “beautician” e la comparsa di tumori. Sottoposte a rischio grave, sono le impiegate dei saloni di bellezza che maneggiano il gel, sostanze sintetiche e agenti chimici, utilizzati per il trattamento delle unghie.

Gel per le unghie: l’esposizione può causare il tumore

Nello studio si legge che l’esposizione a queste sostanze nel corso di venti anni può sottoporre il soggetto a incrementare la possibilità di contrarre il cancro di ben cento volte. Il carcinoma allo stomaco, all’esofago e ai polmoni sono i tumori più comuni, ma anche il tumore cutaneo spinocellulare, il linfoma di Hodgkin e la leucemia.

La ricerca ha effettuato test su persone che lavorano nei centri estetici e sono giornalmente a contatto con queste sostanze. È stato chiesto di condividere anche altre esperienze, del tipo: mal di testa, reazioni cutanee, irritazioni agli occhi, ecc.

I ricercatori chiariscono che il cliente non corre alcun rischio. Tutto dipende da quando tempo si trascorre nei centri che trattano queste sostanze.

La percentuale di rischio di contrarre il cancro è stata determinata secondo i calcoli della Environmental Protection Agency (EPA) e il Center for Disease Control and Prevention degli USA.

