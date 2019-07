Allarme ragno violino in Italia: ecco le Regioni in cui è stato avvistato

Il ragno di cui stiamo parlando, chiamato violino, è di piccole dimensioni, di colore marrone, viene chiamato così per la caratteristica macchia a forma di violino che ha sul corpo. Di carattere molto schivo, tende a vivere da solo, la sua grandezza varia da 7/10 mm. Si nasconde in luoghi chiusi, nei solai, nelle scarpe, preferisce la stagione estiva per uscire fuori, predilige l’aria calda e afosa.

Il suo morso è velenoso, quando si viene morsi, talmente che è piccolo, non si riesce a percepire, infatti chi viene morso dal ragno violino se ne rende conto dopo qualche ora.

Ragno violino: sintomi e cause

Sono stati numerosi le persone che sono dovute ricorrere alle cure nei Pronti Soccorsi degli Ospedali, Roma è una delle città più colpite. I dottori, precisamente l’infettivologo afferma che un morso di questo ragno, porta prurito e arrossamenti, ma anche allergie e bruciore. Il rischio maggiore per l’uomo, è dato dai batteri anaerobi, che possono arrivare fino a creare danni muscolari, ai reni, alla cute.

I sintomi, dopo il morso, non sono immediati, solitamente si presentano dopo due giorni dopo che si è stati punti; a quel punto, se avete capito bene cosa vi sta succedendo e avete questi sintomi citati, bisogna andare subito in ospedale, fate bene attenzione, dovete scegliere un Ospedale che sia attrezzato come centro veleni. Se per qualche motivo siete ignorati, o non vi trovate in un centro attrezzato, il morso può avere delle conseguenze mediche molto serie. Tempo fa, è accaduto in Umbria, precisamente a Terni, un ufficiale della Polizia Municipale, che era stato punto dal ragno violino, ha rischiato la necrosi al braccio.

Quindi quello che ci viene di dirvi e di raccomandarvi, è di fare molta attenzione, e se avete un minimo sospetto di essere stato punto dal ragno violino, correte subito in un Ospedale attrezzato che fa ala caso vostro.