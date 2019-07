Allerta creme solari per bambini: sono due le creme sotto accusa, è non è la prima volta che vengono fatte delle analisi e risultano non in grado di proteggere con le caratteristiche dichiarate in etichetta. Sono state prese come riferimento sedici creme solari destinate alla protezione dei bambini, dalle analisi, due di queste hanno presentato delle pericolose irregolarità non garantendo purtroppo la protezione dichiarata.

16 creme solari per bambini esaminate: ecco le peggiori

Il controllo ha riguardato sedici creme solari acquistate tra farmacie, supermercati e discount con lo scopo di segnalare le migliori anche riguardo al rapporto qualità/prezzo. La cosa che un pò dispiace e un pò incuriosisce, che nell’elenco delle creme analizzate non compaiono creme biologiche, sarebbe stato curioso sapere l’efficacia. Dai controlli e di conseguenza dai risultati, due di queste creme solari sono state totalmente bocciate, vediamo quali:

1) Rilastil Baby transparent spray wet skyn; in etichetta era riportato il valore di protezione, Spf 50+ altissima protezione, ma secondo i test di laboratorio questa crema assicurava una protezione a 20,9 e quindi non alta, ma media. Per controprova è stato preso un altro campione dello stesso lotto, è stato rilevato addirittura 16,3!

2) Isdin Transparent spray wet skyn; anche qui la crema doveva garantire un fattore di protezione di 50+, invece alle analisi è risultata 16,5!

Creme solari per bambini: le migliori

Questa situazione è molto grave, queste creme non proteggendo quanto dovrebbero, provocano scottature per i più piccoli che sono ancora più gravi di quando si scottano gli adulti.

Questi solari incriminati contengono anche sostanze sconsigliate, ed è per questo è stata inviata una segnalazione al Ministero della Salute chiedendone il ritiro immediato.

Quindi controllate se avete in casa queste creme e un consiglio, gettatele. Un consiglio invece per affidarvi alle creme migliori che sono risultate dalle analisi, tenendo presente che non contengono alcun componente pericoloso, vediamo quali sono:

1) Garnier Ambre Solar Kids Advanced Sensitive Spray anti-sabbia

2) Cien Sun Spray Solare per bambini