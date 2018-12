Allerta gamberetti precotti in salamoia richiamati dal commercio, ecco marca e lotto

Scatta l’allerta alimentare per quanto riguarda un tipo di gamberetti precotti in salamoia, il prodotto contiene solfiti che non sono stati specificati in etichetta. Questo ‘’errore’’ risulta essere molto dannoso per le persone intolleranti o allergici.

Gamberetti precotti in salamoia altamente pericolosi per soggetti sensibili

L’Azienda sanitaria della Regione Liguria ha dichiarato stato di allerta per quanto riguarda un prodotto alimentare altamente pericoloso. Il prodotto in questione viene richiamato dal commercio nelle seguenti Regioni: Calabria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto.

Ecco a cosa si deve fare attenzione

Senza dubbio la propria salute è molto più importante di qualsiasi cosa, di conseguenza aumenta la preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza alimentare soprattutto per le persone allergiche. Viene riferito il richiamo dei gamberi precotti in salamoia che sono stati messi in vendita dall’azienda Riunione Industrie Alimentari Srl con sede in Genova. Il motivo del richiamo è per allergeni che non sono stati dichiarati in etichetta quindi risultano pericolosi per la salute dei soggetti allergici.

Dopo che sono stati effettuati accurate verifiche, viene pubblicato l’esito del prodotto sul sito ufficiale della Regione Liguria.

Avvertenze!

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, consiglia a tutti i consumatori che sono soggetti allergici e hanno già acquistato il prodotto sopra menzionato, di non consumarlo assolutamente e di riportarlo indietro al punto vendita d’acquisto.

Il prodotto alimentare viene definito “estremamente pericoloso per i soggetti sensibili”.