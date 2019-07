Allerta integratore anti-impotenza: non consumatelo

Attenzione, è un prodotto che proviene dalla Cina, parte l’allerta del Ministero della Salute, si tratta di un integratore anti-impotenza contro i problemi di erezione, non deve essere assolutamente consumato, è il Passion & Pleasure, contiene un principio attivo copiato da quello del Viagra, è venduto on line.

Integratore anti-impotenza: marca e lotto

L’integratore denominato Passion & Pleasure, appartiene al lotto 12/2018 con scadenza 06/2020, risulta prodotto in Cina dalla ditta Sichuan Wellong Pharmaceutical co.Ltd., tramite il sistema per alimenti e mangimi è stato segnalato il riscontro sul mercato nazionale di un integratore alimentare contenente sostanze ad attività farmacologica non consentite.

Le analisi di laboratorio hanno rilevato la presenza di Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil oltre a Thiosidenafil e Thiohomosilsildenafil/dimetilthiosisildenafil.

Si prega tutti, e dico tutti, le persone che sono abitualmente dipendenti da questi integratori, di controllare nel caso avessero acquistato il prodotto, di controllare se i dati che sono stati dati qui corrispondessero. Nel caso i dati confermano che siete in possesso del prodotto incriminato, siete invitati di non consumarlo e consegnarlo o al rivenditore dove lo avete acquistato, o al servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL più vicina.