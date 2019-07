Richiamato Plum Cake senza glutine allo yogurt, si sospetta una possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, questa la segnalazione fatta dal Ministero della Salute, che ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto del prodotto Plum Cake senza glutine preparato con lo yogurt a marchio Coop Benesì senza glutine.

Comunicato allerta del Ministero della Salute per richiamo Plum Cake

Come si legge sulla pagina “Allerte alimentari da parte degli operatori”, pubblicato sul sito del dicastero, si dichiara che durante una normale analisi di autocontrollo per il monitoraggio di allergeni, sono state riscontrate tracce di allergene glutine. Il prodotto di cui stiamo parlando è il Plum Cake prodotto dall’azienda Dino Corsini nello stabilimento di Crespellano Di Valsamoggia, in provincia di Bologna.

L’azienda ci tiene a precisare che il prodotto interessato è commercializzato da Coop Italia ed è venduto nelle confezioni da 216 grammi con il numero di lotto CL 164P, la sua scadenza è 11/10/2019. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, si raccomanda agli allergici o agli intolleranti al glutine di fare molta attenzione.

La prima cosa è se avete il prodotto in casa, nel caso lo avete, controllate i dati sul vostro prodotto e confrontateli con quelli che vi abbiamo dati noi.

Se dovessero combaciare, non consumate il prodotto che avete in possesso, e riportatelo dove lo avete comprato.

Vi sarà cambiato con lo stesso prodotto ma con le caratteristiche buone, o vi sarà restituita l’intero importo da voi pagato quando l’avete acquistato.

