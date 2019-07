Ultimamente ci stiamo imbattendo in tante allerte, a volte quelle alimentari, a volte riguardano la medicina e gli adulti, poi quelle che riguardano la salute dei più piccoli, quelli poi colpiti inconsapevolmente e non per colpa loro. Di oggi la notizia di due prodotti molto pericolosi per la loro salute, vediamo quali:

Pennarelli Soffiarelli aerografi Kidea della Globo

Questo prodotto è venduto anche online sul sito internet della catena di supermercati Gros Cidac, ed è stato ritirato per precauzione dal mercato o perchè non funzionano bene e presentano difetti o perchè sono nocivi alla salute. Il prodotto in questione sono i pennarelli Soffiarelli nella confezione di 8 pezzi Kidea, della Globo spa, e sono stati ritirati in forma precauzionale, il prodotto ha come riconoscimento il numero 8014966380580 PENNARELLO AEROGRAFO 8 PZ- LOTTO 13399-. Il motivo del ritiro sono legati al fatto che i bambini per poter disegnare devono portare gli oggetti vicino a naso e bocca, inalando sostanze chimiche che evaporano a temperature ambiente. Il ritiro è totale, sia nei punti vendita che su Amazon online. Si prega tutti coloro che ne fossero in possesso, di riportarli dove sono stati acquistati, gli verrà rimborsato l’intero importo.

Sonaglino “Oball Shaker” distribuito dalla Coop

La Coop richiama il sonaglino “Oball Shaker” per rischio di soffocamento. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria, mette in guardia chi ha acquistato determinati sonaglini Oball Shaker della ditta Kids II venduti anche nei supermercati Coop. Il problema di questi sonaglini è che si possono spezzare e di conseguenza per i bambini ci può essere un pericolo di ingestione. Il codice del prodotto è 4.947.783, numero di lotto F2657. La vendita è stata bloccata, si prega tutti coloro che sono in possesso di questo prodotto, di controllare, e nel caso ne fossero in possesso, di recarsi dove hanno acquistato il prodotto, saranno rimborsati.

