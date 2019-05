Uno studio svolto dallo Stanford Cardiovascular Institute negli Stati Uniti, afferma che gli aromi per rendere più piacevole le sigarette elettroniche, possono danneggiare le cellule che rivestono i vasi sanguigni e quindi anche la salute del nostro cuore. Già in precedenza, sempre dall’America, si affermava che al loro interno ci fossero dei composti chimici pericolosi in grado di danneggiare le cellule umane, danneggiando i polmoni.

Aromi per le sigarette pericolosi per la salute

I nuovi studi purtroppo aggiungono ancora dettagli non positivi per gli usi di questi aromi, possono ostacolare l’abilità delle nostre cellule di sopravvivere e funzionare, e ancora, che anche in assenza di nicotina, possono giocare un ruolo negativo sulle malattie cardiache.

Troppe persone pensano, specialmente giovani e giovanissimi, che le sigarette elettroniche siano innocue, anche proprio grazie alla presenza di aromi che le rendono per gusto a caramelle da fumare.

Il nuovo studio include sei liquidi con diverse concentrazioni di nicotina. Gli esperti hanno scoperto prove di effetti tossici su un tipo di cellula cardiovascolare. Gli studiosi raccomandano molto di fare attenzione e ad evitare acquisti degli aromi da internet, sono senza i dovuti controlli.

Sigarette elettroniche: rischio di infarto se l’uso è quotidiano

Studio svolto sulle cellule umane

Lo studio è stato svolto in laboratorio su cellule umane, non ancora direttamente sull’uomo. Quali sono gli aromi e soprattutto quali componenti chimici siano più pericolosi, non è stato ancora individuato.

Sono stati fatti anche altri studi sugli aromi, e si è detto di tutto: uno studio aveva messo in luce il possibile effetto negativo sul DNA dei vapori scatenati dalle e-cig; un’altro studio affermava che le sigarette elettroniche siano pericolose per la salute orale, danneggerebbero anche la bocca come i prodotti a base di tabacco; un’altro studio ha affermato che quando si svapa, si forma una sostanza pericolosa come l’acetale di aldeide PG che può scatenare infiammazioni e irritazioni una volta inalati.