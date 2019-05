Asciugacapelli può folgorare con una scossa elettrica, venduto in Italia: ecco marca e modello

Asciugacapelli venduto in Italia e prodotto in Cina; come molti prodotti anche di marche note. Il prodotto è stato segnalato con allerta grave dal sistema europeo Rapex. Il ritiro riguarda l’asciugacapelli a marca Innoliving modello art. INN-602.

Il comunicato del Rapex

Nel comunicato di allerta si legge: “L’isolamento elettrico è inadeguato. Inoltre, il materiale plastico dell’involucro non è sufficientemente resistente alle alte temperature. L’asciugacapelli può surriscaldarsi e sciogliersi. La plastica fusa può causare ustioni ed esporre gli utenti a parti in tensione”. In altre parole: si rischia la folgorazione elettrica.

Il compito del Rampex è quello di segnalare e denunciare a livello europeo gli articoli pericolosi e che necessitano il ritiro immediato dal commercio. Purtroppo, non sempre questo accade. L’avviso numero A12/0733/19 del 10 maggio 2019 è stato notificato sia all’Italia che alla Germania, dopo che l’ispettorato tedesco ha rilevato sul prodotto problemi tecnici con rischio di folgorazione. L’asciugacapelli era disponibile nei punti vendita italiani.