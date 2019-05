Aumentano ancora i casi di epatite per consumo integratori alla curcuma

Aumentano ancora i casi di epatite colestatica acuta legati al consumo di integratori a base di curcuma, e il Ministero della Salute indaga. Il Ministero della Salute dichiara che stanno diventando numerose le persone colpite da questa patologia, nella sua forma non infettiva e non contagiosa, i casi sono saliti a 15 nel solo mese di maggio.

Integratori alimentari ed epatite: nuovi ritiri

L’Istituto Superiore della Sanità ha dovuto per forza ritirare alcuni prodotti dal mercato a scopo precauzionale ed effettuando le dovute verifiche.

In attesa delle verifiche e delle analisi, gli integratori esclusi momentaneamente dalla vendita sono:

Versalis- Geofarma srl prodotto dalla Labomor

Rubigen curcuma e piperina (lotto 250119) della Naturafarma

Curcumin+piperin – Vegavero prodotto da Vanatari International GMBH

Naturando Maximum Curcuma (lotto 181264) della F. Kappa laboratori srl

È stato avviato un sistema di segnalazioni, insieme a tutte le Regioni, a tutte le ASL, e quindi è facile che possano aggiungersi altri casi. Nel frattempo, si invitano tutti coloro che consumano integratori alla curcuma, a sospendere momentaneamente il consumo a scopo precauzionale.

Integratori alimentari: in Italia vendute più di 226 milioni confezioni

Secondo gli ultimi dati, solo nello scorso anno in Italia, sono state vendute 226 milioni di confezioni di integratori alimentari, con un valore di mercato pari a 3.3 miliardi di euro, e un utilizzo dei prodotti che coinvolge il 65% della popolazione italiana.

I sintomi precisi dell’epatite colecistica acuta sono: dall’ittero al prurito diffuso, sino a febbre, urine scure, dolori ossei e feci di colore chiaro. Si consiglia a chiunque pensi di soffrire di uno di questi sintomi, di recarsi subito dal medico o in ospedale, l’epatite se non viene curata in tempo, può rivelarsi molto pericolosa.