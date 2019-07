Basta diete: quali sono i cibi che ci fanno dimagrire?

I cibi che ci fanno dimagrire sono quelli che contengono le calorie definite negative; questi cibi sono così chiamati perché hanno al loro interno delle calorie che non fanno male al nostro organismo.

È vero, ognuno ha un suo modo personale di digerire: non tutti siamo uguali, ma nonostante questo, grazie a dei semplici calcoli matematici e prendendo in considerazione gli effetti biologici degli alimenti, ci sono dei cibi che non fanno male a nessuno. Vediamo quali sono.

I cibi che ci fanno dimagrire: quali sono?

L’acqua

Sicuramente è l’alimento a calorie che più ci viene consigliato quando abbiamo intenzione di dimagrire, o di stare semplicemente bene.

É vero: non fornisce una grande energia, ma nonostante questo, impiega diverse calorie per essere assorbita e smistata.

L’acqua ha un significativo impatto sul nostro metabolismo e questo deriva dalla sua l’azione attivante del metabolismo e più precisamente attivante le reazioni di ossido-riduzione;

Tè, caffè ed altro

Non fanno male, anzi: il caffè ed il tè sono tra gli alimenti dotati di maggior effetto metabolico.

Sono alimenti a calorie negative, ma hanno anche dei principi attivi che si presentano come dei fortissimi induttori metabolici.

Sedano, cavolfiore, asparagi e crucifere in genere

Contano delle calorie che sono meno di 30 per 100 g e sono per lo più rappresentate da fibre che non vengono assolutamente assorbite dall’intestino.

Esse, nonostante abbiano un potere calorico, sono alimenti a calorie negative in quanto, l’impiego energetico utilizzato per masticarle e digerirle risulta essere molto più alto della quota di calorie presenti al loro interno.

Peperoni e peperoncino

Anch’essi sono molto poveri in tema calorie, ma dotati di uno spiccato potere metabolico, per lo più espletato dalla capsaicina.

Infatti, hanno il potere di accelerare sensibilmente il dispendio energetico, aumentando la termogenesi;

Cacao amaro e fave di cacao

È vero, alimenti del genere hanno un bel potere calorico, ma hanno anche un fortissimo impatto digestivo e soprattutto metabolico, grazie al contenuto di bioflavonoidi.

In particolare, vi consigliamo il cioccolato fondente, consigliato per dimagrire.