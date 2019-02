Batterio Burkholderia nelle salviettine per bambini, Carrefour dispone il ritiro

Possibile presenza di un batterio patogeno del genere Burkholderia cepacia in un lotto di salviettine per pelli sensibili, per questo motivo i supermercati Carrefour stanno richiamando, a scopo precauzionale, il prodotto. Esattamente il prodotto in questione è marcato con CARREFOUR BABY, la confezione di cui stiamo parlando è quella da 72 pezzi, appartiene al lotto numero 0765181022.

Sono in pericolo i pazienti immunocompromessi, e in caso di contaminazione, sarebbero soggetti ad un rischio più elevato di infezione.

Carrefour invita ai clienti in possesso delle confezioni appartenente a questo lotto, innanzitutto di non usarle e di riportarle quanto prima al più vicino punto vendita, si provvederà alla sostituzione o al rimborso.