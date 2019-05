Bere acqua e limone al mattino: attenzione al falso mito, esaminiamo i pro e i contro

Anche se sembra essere la moda del momento quella di bere acqua e limone la mattina appena svegli a digiuno potrebbe avere anche degli effetti collaterali.

Ormai a macchia d’olio è dilagata la convinzione che bere acqua e limone abbia numerosi benefici tra cui depurare l’organismo da scorie e tossine, drenare, attivare il metabolismo ed aiutare nel dimagrimento.

Bere acqua e limone: un falso mito

Secondo gli esperti però, non sarebbe altro che un falso mito salutista poichè, appurato che il limone, essendo un agrume è ricco di minerali, vitamina C e acido citrico, se assunto a stomaco vuoto potrebbe irritare le mucose gastriche.

Inoltre l’assunzione prolungata di acqua e limone, può provocare dei danni anche alla nostra gola e alla nostra bocca: provocare esofagiti e gastriti e rovinare lo smalto dei denti a causa dell’azione corrosiva dell’acido citrico.

Per chi è già affetto da gastrite o ulcera, quindi, l’assunzione di acqua e limone a stomaco vuoto non solo è deleteria ma assolutamente sconsigliata.

Questo non vuol dire che il bere acqua e limone al mattino non apporti dei benefici all’organismo ma che nel farlo è bene valutare pro e contro e sarebbe meglio, di conseguenza non farlo tutti i giorni ma con moderazione e con la consapevolezza che non si tratta di una vera e propria terapia ma che ci sono anche degli effetti collaterali che potrebbero provocare anche danni al nostro organismo.

