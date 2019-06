Bevanda dimagrante fai da te: come perdere anche 10 kg in poco tempo

Siamo in piena estate e, nonostante la data di inizio ufficiale ricorre nel 21 giugno, l’estate è arrivata davvero con le sue alte temperature e le persone non possono evitare di rilassarsi al mare o in piscina. Come sempre, come ogni anno, c’è chi non ha pensato minimamente alla prova costume, a sfondarsi di esercizi in palestra, a fare una dieta giusta ed equilibrata. Certo, i motivi saranno parecchi, ma è anche giunto il momento di dedicarsi un poco a sé e cercare di fare qualcosa per superare a pieni voti questa prova costume. Pertanto, abbiamo deciso di consigliarvi una bevanda che fa dimagrire, ma anche tonificare e drenare.

Si tratta di una bevanda naturale, una bevanda fai da te, e che quindi non ci porta via chissà quanti soldi. Non consigliamo di sostituirla al cibo oppure di accoppiarla ad un vero e proprio digiuno: questo sarebbe molto nocivo per la vostra salute. Vediamo nel dettaglio come realizzare la bevanda dimagrante fai da te.

Come perdere peso con una bevanda dimagrante fai da te

Gli ingredienti sono davvero pochissimi: ci servono quindi un litro di acqua, poi 2 cucchiai di cannella ed appena un cucchiaino di miele. Prima cosa da fare: mettere a bollire l’acqua all’interno di un pentolino. Dopo aver aspettato qualche minuto, bisogna aggiungere la cannella per poi girare per bene, tenendo quindi ancora su fiamma moderata per 5′ circa. Dopo, si spegne e si fa raffreddare.

Dopo averla fatta raffreddare, bisogna aggiungere alla bevanda anche il miele, e poi continuare a girare ancora per bene. Una volta fatto ciò, bisogna filtrare infine il liquido ottenuto e separarlo in due porzioni uguali, da mezzo litro ciascuna. Si devono bere una prima bottiglia al mattino ed una seconda prima di cena, sempre a stomaco vuoto.

Consigliamo di ripetere questo procedimento per dieci giorni, a cui si devono aggiungere una dieta sana ed equilibrata (ripetiamo: no digiuno) e l’assunzione di 2 litri di acqua al giorno. Se poi si vuol fare tutto bene, vi consigliamo anche del sano sport.