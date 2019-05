Birra contaminata da pesticidi, la classifica delle marche migliori e peggiori

Birra con presenza di pesticidi, una su quattro ne contiene, a denunciarlo nel giugno 2018 la rivista francese 60 Millions de Consommateurs, che pubblicò un test che dimostrava che tre birre su quattro, da una selezione di birre di diverse marche, contenevano tracce di pesticidi. Il glifosato, il pesticida pericoloso associato al cancro, da uno studio condotto dalla US Public Interest Research Group, ha rilevato che circa il novantacinque per cento delle marche esaminate hanno la presenza di questo pesticida.

Lo studio si è focalizzato anche sui vini, sono stati esaminati cinque vini americani e quindici marche di birra provenienti dall’Asia, Asia ed Europa. Sono ben diciannove le marche con tracce di glifosato, la cosa che ha stupito è la presenza anche da quelle etichettati come prodotto biologico. I ricercatori rassicurano i consumatori, e spiegano che bere questi vini o birre, non significa che siano per forza pericolosi.

Le marche analizzate

I dati ufficiali riportano che una concentrazione di glifosato è da ritenersi pericolosa quando supera il benchmark di Ewg di 160 parti per miliardo, o ppb. Gli studiosi tedeschi, invece, sostengono che basta 01 ppb di glisofato per stimolare le cellule responsabili del cancro al seno. Ecco la lista di birre e dei vini esaminati.

Birre con presenza di glisofato

Ecco l’elenco completo delle marche esaminate e la presenza di glisofato rilevato.

Heineken (Olanda) – 20,9 ppb

Stella Artois (Belgio) – 18,7 ppb

Stella Artois Cidre (Belgio) – 9,1 ppb

Tsingtao Beer (Cina) – 49,7 ppb

Corona Extra (Messico) – 25,1 ppb

Coors Light (Usa) – 31,1 ppb

Miller Lite (Usa) – 29,8 ppb

Budweiser (Usa) – 27,0 ppa

Ace Perry Hard Cider (Usa) – 14,4 ppb

Guinness Draught (Irlanda) – 20,3 ppb

New Belgium Fat Tire Amber Ale (Usa) – 11,2 ppb

Peak Beer Organic IPA (Usa) – non rilevato

Sam Adams New England IPA (Usa) – 11 ppb

Samuel Smith’s Organic Lager (Regno Unito) – 5,7 ppb

Sierra Nevada Pale Ale (Usa) – 11,8 ppb

Vini con presenza di glifosato

Ecco le cinque marche di vino esaminato e la presenza di glifosato

Sutter Home Merlot (Usa) – 51,4 ppb

Barefoot Cabernet Sauvignon (Usa) – 36,3 pub

Frey Organic Natural White Blend (Usa) – 4,8 ppb

Beringer Estates Moscato (Usa) – 42,6 ppb

Inkarri Estates Malbec: Certified Organic (Argentina) – 5,3 ppb

I vini italiani sono pericolosi?

La licenzia di poter utilizzare il glifosato, nel 2017 è stata rinnovata per altri cinque anni. La pericolosità non è stata ancora dichiarata del tutto. La Francia, il mese scorso, ha bloccato la vendita del Roundup della Monsanto, in Italia la situazione non è ancora chiaro. I dati ufficiali dell’Efsa non rilevano note preoccupanti rispetto alla contaminazioni dei vini.