Broccoli contro il cancro: l’arma verde che combatte il tumore

L’arma letale contro il cancro potrebbe essere una verdura? I ricercatori guidati tra l’altro da un italiano, Pier Paolo Pandolfi, hanno scoperto che un composto estratto dai broccoli può attivare un soppressore tumorale colpendo il cancro infiltrato nelle cellule.

Pier Paolo Pandolfi, direttore dei Cancer Center e Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston ha individuato un composto naturale, l’indol 3 carbinolo, presente nella famiglia dei broccoli, va a spegnere il gene che favorisce i tumori.

“Abbiamo scoperto un nuovo importante attore che tiene le fila di un meccanismo critico per lo sviluppo del cancro, un enzima chiamato WWP-1 che può essere spento da un composto naturale presente nei broccoli e in altre verdure” – ha detto Pandolfi. “Questo meccanismo si rivela quindi come un tallone di Achille che può divenire il bersaglio di nuove opzioni terapeutiche”.

La ricerca è ancora in fase preliminare ma la scoperta dell’indol 3 carbinolo suggerisce le basi per nuove terapie anticancro dando la speranza di poter finalmente sconfiggere la tremenda malattia.